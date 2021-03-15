Турецький бойовий гелікоптер отримає українські двигуни

Новий турецький бойовий гелікоптер важкого класу отримає українські двигуни.

Про це заявив генеральний директор компанії Turkish Aerospace Industries (тур. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. – TUSAŞ) Темел Котиль, повідомляє SavunmaSanayiST.com.

Жодних подробиць керівник турецької компанії не повідомив.

Важкий бойовий гелікоптер (тур. Ağır Sınıf Taarruz Helikopter) проєктується в одному класі з американським АН-64 Apache і російським Ми-28. Контракт на його створення був підписаний 22 лютого 2019 року. Перший політ очікується у 2024 році.

Розробники використову.ть досвід отриманий при проєктуванні та експлуатації гелікоптера T129 ATAK, який був розроблений на базі італійського гелікоптера A129 Mangusta.

Злітна маса гелікоптера складатиме понад 10 тонн, маса корисного навантаження – 1200 кг. Практична стеля – 6 км, швидкsсть – 315 км/год. Озброєння: 30-мм (або 20-мм) гармата, керовані ракети класів «повітря-повітря», «повітря-поверхня» та некероване озброєння.

Всі зображення: Turkish Aerospace Industries