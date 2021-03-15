Студия MGM поместила на заставку цифрового льва вместо настоящего

Студия Metro Goldwyn Mayer (MGM) заменила настоящего льва на своей заставке перед фильмами цифровой копией. На такой шаг студия пошла из-за того, что качество фильмов в значительной мере выросло и требует гораздо более четкой картинки.

Отмечается, что лев используется в логотипе студии с 1924 года, в съемках участвовали пять разных животных. Вместе с тем, в 1957 году для видео сняли льва Лео, который и появляется на заставках к фильмам MGM с тех пор. Но за 64 года качество фильмов в значительной мере выросло, поэтому студии потребовалась новая картинка.

Предполагалось, что цифровой Лео дебютирует перед 25-м фильмом о Бонде, но из-за постоянных переносов это решение изменили. Теперь новая заставка появится перед картиной «Пес» с Ченингом Татумом в июле.

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