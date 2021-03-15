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Студия MGM поместила на заставку цифрового льва вместо настоящего

Студия MGM поместила на заставку цифрового льва вместо настоящего

Студия Metro Goldwyn Mayer (MGM) заменила настоящего льва на своей заставке перед фильмами цифровой копией. На такой шаг студия пошла из-за того, что качество фильмов в значительной мере выросло и требует гораздо более четкой картинки.

Отмечается, что лев используется в логотипе студии с 1924 года, в съемках участвовали пять разных животных. Вместе с тем, в 1957 году для видео сняли льва Лео, который и появляется на заставках к фильмам MGM с тех пор. Но за 64 года качество фильмов в значительной мере выросло, поэтому студии потребовалась новая картинка.

Предполагалось, что цифровой Лео дебютирует перед 25-м фильмом о Бонде, но из-за постоянных переносов это решение изменили. Теперь новая заставка появится перед картиной «Пес» с Ченингом Татумом в июле.

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15 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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