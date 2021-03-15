Space Perspective поднимет туристов в стратосферу на воздушном шаре

Компания Space Perspective договорилась об аренде места и предоставлении услуг предполетной подготовки на космодроме им. Кеннеди во Флориде. Они не конкуренты SpaceX или иным частным космическим компаниям – Space Perspective занимается полетами на воздушных шарах в стратосферу. Точнее, они как раз собираются совершить свой первый полет и сразу с коммерческими пассажирами на борту.



Стартап был запущен еще в 2013-ом, семейной парой Табером МакКаллумом и Джейн Пойнтер. Первые же опыты показали, что до постройки большого воздушного шара им далеко, поэтому последующие годы компания запускала маленькие шары с разными сувенирами, в рамках популяризации идеи. Самым значимым стал рекламный контракт с KFC по запуску в стратосферу сэндвича с курицей. И вот теперь в Space Perspective заявляют, что готовы отправлять в полет людей.



В анонсе используется термин «полет к границе космоса» и приводится значение 100 000 футов (около 30 км). Однако по общепринятой трактовке космос начинается втрое дальше, с высоты, как минимум, 100 км. Так что это будет полет в стратосфере, причем не очень высоко – знаменитый Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом с 39 км, а позже были прыжки и с больших высот.

С другой стороны, заявленная высота втрое больше той, на которой совершаются самолетные рейсы, поэтому у обычного туриста ранее не было шансов побывать так далеко от Земли. Полет пройдет над тропосферой, в экзотических условиях, при этом обещаны хороший обзор из капсулы, бар и туалет на борту. Стоимость одного места составляет $75 тыс., дата полета пока не указана.