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«Россия — это враждебное государство»: Великобритания пересматривает свою внешнюю политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 16 марта, объявит о планах по пересмотру политики в области безопасности, обороны и внешней политики.

Как пишет газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник, в документе отмечается, что «основная угроза для Великобритании исходит от России».

«Китай в таких терминах не описывается. Китай — соперник, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу для экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», — отметил собеседник издания.

«Россия — это враждебное государство, Китай — это глобальный вызов», — заявил другой источник.

Ранее сообщалось, что в комплексном документе по пересмотру политики в области безопасности, обороны и внешней политики будут изложены планы по увеличению расходов на британские наступательные возможности кибервойны для противодействия Москве и Пекину.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство

15 марта, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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