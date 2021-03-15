Роберта Дауни мл. облили слаймом на церемонии Kids’Choice Awards

Телеканал Nickelodeon объявил обладателей своей премии Kids’Choice Awards 2021. Исполнитель роли Железного Человека Роберт Дауни мл. получил награду в номинации «самый популярный актер полнометражного кино». По традиции, во время произнесения благодарственной речи на него обрушились потоки зеленого слайма.

«Вы думаете, что только Халк может становиться зеленым?», — прокомментировал Дауни мл. на своей странице в Instagram. Он добавил, что для него большая честь в очередной раз заслужить признательность детской аудитории. «Ничего этого не случилось бы без вашей поддержки. Огромное спасибо от всего моего теперь уже зеленого сердца», — написал актер.

В аналогичной женской номинации победу одержала Милли Бобби Браун, сыгравшая в картине «Энола Холмс». Телевизионный проект «Очень странные дела» с участием актрисы был удостоен премии «самое популярное шоу для семейной аудитории». Самым популярным полнометражным фильмом дети назвали экранизацию комиксов DC «Чудо-женщина 2: 1984». Зрительский приз в номинации «самый популярный анимационный фильм» получила история студии Pixar «Душа».