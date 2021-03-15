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Роберта Дауни мл. облили слаймом на церемонии Kids’Choice Awards

Роберта Дауни мл. облили слаймом на церемонии Kids'Choice Awards

Телеканал Nickelodeon объявил обладателей своей премии Kids’Choice Awards 2021. Исполнитель роли Железного Человека Роберт Дауни мл. получил награду в номинации «самый популярный актер полнометражного кино». По традиции, во время произнесения благодарственной речи на него обрушились потоки зеленого слайма.

«Вы думаете, что только Халк может становиться зеленым?», — прокомментировал Дауни мл. на своей странице в Instagram. Он добавил, что для него большая честь в очередной раз заслужить признательность детской аудитории. «Ничего этого не случилось бы без вашей поддержки. Огромное спасибо от всего моего теперь уже зеленого сердца», — написал актер.

В аналогичной женской номинации победу одержала Милли Бобби Браун, сыгравшая в картине «Энола Холмс». Телевизионный проект «Очень странные дела» с участием актрисы был удостоен премии «самое популярное шоу для семейной аудитории». Самым популярным полнометражным фильмом дети назвали экранизацию комиксов DC «Чудо-женщина 2: 1984». Зрительский приз в номинации «самый популярный анимационный фильм» получила история студии Pixar «Душа».

15 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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