Ракетні комплекси «Нептун» передали Військово-морським силам, — Міноборони

Дослідні зразки берегового комплексу з ракетами РК-360МЦ «Нептун» передали до складу Військово-морських сил Збройних сил України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Комплекси виготовлено в рамках контракту між міністерством та державним київським КБ «Луч».

«Вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал. Наше домашнє завдання — замкнути «Нептуни», ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря», — сказав міністр Андрій Таран.

Довідка .

РК-360МЦ «Нептун» — український береговий мобільний ракетний комплекс з прикорабельними ракетами Р-360. Комплекс має дальність стрільби до 280 км. Максимальна кількість ракет Р-360 в одному залпі: 24 одиниці. Має інтервал пуску в залпі від 3 до 5 сек. Час розгортання комплексу на новій позиції — до 15 хвилин.

https://espreso.tv/news/2021/03/15/raketni_kompleksy_quotneptunquot_peredaly_viyskovo_morskym_sylam_minoborony