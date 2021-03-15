Продленные ЕС антироссийские санкции из-за Украины вступают в силу

В «Официальном журнале» Европейского союза опубликовано постановление Совета ЕС о продлении на полгода антироссийских санкций из-за Украины. По законам ЕС, данное решение вступает в силу на следующий день после публикации.

То есть, ограничения заработают с завтрашнего дня, 16 марта, и продлятся до 15 сентября 2021 года.

Напомним, ЕС принял решение 12 марта — чиновники продлили санкции против ряда физических и юридических лиц «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Всего в списке 177 физических и 48 юридических лиц. Меры предусматривают ограничения на поездки в страны ЕС, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.