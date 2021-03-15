Первые субъекты игорного бизнеса: особенности получения лицензии

Согласно отчетам, предоставленным парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в феврале госбюджет страны пополнился на 70 млн грн за счет выдачи разрешений на работу сразу трем онлайн-операторам. И в марте эта сумма предположительно возрастет до 130 млн. Процесс легализации набирает обороты, однако по-прежнему остаются нерешенными вопросы, связанные с лицензиями на работу наземных заведений.

Потенциальные помехи в развитие игорного рынка

Как известно, в конце зимы финансовый комитет при ВР принял новый законопроект, направленный на изменения текущего налогообложения для гемблинг-бизнеса. По новым нормам, налоговые взыскания валового дохода заведений с азартными играми (разницу между ставками и победами игроков) опустились до 10%, а сбор с выигрышей игроков на сумму до 48 тыс. грн был отменен. При этом, остались без изменений налоги на оборудование. Например, один слот обойдется организатору наземного клуба в 1,2 тыс. долларов. Однако правила пока не касаются онлайн-операторов. Так, на виртуальной площадке пинап автоматы могут присутствовать в любом количестве без ограничений.

Эти решения повлекли за собой бурю споров среди депутатов. Многие представители власти выразили сомнения по поводу целесообразности подобных послаблений. Но, как считают специалисты, из-за высокой стоимости лицензий и сопутствующих взысканий, только такая политика способна привести к развитию легального игорного бизнеса и привлечению иностранных инвесторов.

Значительно тормозит процесс легализации отсутствие государственной системы онлайн-мониторинга, которая находится на стадии разработки. Кроме того, в стране нет системы сертификации уровня гостиницы, тогда как игорные залы может располагаться только в трехзвездочных гостиницах и выше. Процедура проверки оборудования также требует доработки и формирования соответствующего органа для контроля.

Несмотря на 3,5 тыс. правок, которые вносились в закон о легализации с момента его подписания, до сих пор не определен статус самого регулятора, а также не установлены официальные источники его финансирования.

Также, многие заявки потенциальных лицензиатов были отклонены из-за многочисленных ошибок в документах и отсутствия документального подтверждения происхождение финансовых средств претендентов.

Первые лицензиаты

Первыми получили разрешение на работу компании «Космолот», «Париматч» и «Геймдев», которые предоставляют свои услуги в сети. А недавно стало известно, что прошли проверку помещений на соответствие всем требованиям текущего законодательства сразу 11 наземных организаций с азартными играми, расположенных в Харькове, Белой Церкви, Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Виннице. Причем одна из них планирует открытие уже в середине весны. Кроме того, 2 марта площадка «Париматч» получила еще одно разрешение. Теперь уже на ведение букмекерской деятельности.

В целом, хоть рынок гейминга и переживает сложные времена, постепенно барьеры к его полноценной работе падают. Это позволяет строить оптимистичные планы на будущее и надеяться на стабилизацию экономического состояния Украины за счет новых дивидендов в бюджет.