Лопес и Родригес официально расстались

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом. Пара дважды переносила свадьбу, а возлюбленного певицы успели обвинить в изменах.

После того, как в Сети все принялись обсуждать слухи о разрыве Джей Ло и Алекса, они сделали официальное заявление.

«Мы работаем над некоторыми вещами», – сказали Лопес и Родригес.

Позднее бывшего спортсмена заметили во Флориде, где тот дал комментарий, заявив, что он «не одинок», пишет People.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в отношениях с 2017 года. В 2019 году баскетболист сделал предложение артистке. Их свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена несколько раз из-за пандемии коронавируса.