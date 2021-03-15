Как правильно выбрать идеальный обеденный стол для своего дома

Лучшим обеденным столом для вас будет тот, который соответствует вашему бюджету, имеет прочную конструкцию, вписывается в ваше пространство и выглядит так, что вы полюбите его на долгие годы. Есть несколько основных факторов, которые следует учитывать при выборе хорошего обеденного стола. О них мы вам и расскажем.

Правило №1: стол должен по размеру соответствовать вашей обеденной зоне

Это очень большой предмет мебели, он занимает большую часть пространства в кухне или столовой. Мало того, желательно оставить еще примерно по метру свободного места с каждой стороны. Если есть такая возможность.

Замерьте длину и ширину обеденной зоны. Той части комнаты, которую вы отводите для стола и стульев. Если у вас есть возможность отдать целую комнату под столовую, то можно воспользоваться универсальной формулой. Просто отнимите по 1,8 метра от длины и ширины этой комнаты. И вы получите оптимальные размеры стола. Но это при условии, что в столовой не будет никаких других предметов мебели.

Правило №2: цвет имеет значение

Если вы возьмете стол с темной поверхностью, комната будет казаться меньшей по площади. А сам стол покажется вам слишком тяжелым. И наоборот. Чем светлее столешница, тем большей кажется столовая. Идеальный вариант − стеклянный стол. Он делает комнату максимально светлой и большой.

Стулья и другие предметы желательно подбирать в тон. Например, коричневая обивка спинок будет гармонировать с черной столешницей. А салатовая − с белой. Можно соединить темный стол со светлым стулом. Но сделать это уже гораздо сложнее. Лучше обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру.

Правило №3: форма стола зависит от количества гостей

Для двух человек идеально подходит небольшой стол квадратной формы. На троих стоит брать круглый. И выглядит демократично, и общаться удобно. С четырьмя немного сложнее. Тут все зависит от размеров столовой. Если она очень большая − берите квадрат или круг. А если площадь нужно сэкономить, то можно подумать о прямоугольном столе. Для большего количества гостей берут прямоугольную форму.

Это не догма, в любой ситуации можно использовать обычный стол. С прямоугольной столешницей. Но попробуйте следовать нашему предложению. Вы останетесь довольны.

Правило №4: выбирайте правильные ножки

Да, далеко не все столы имеют четыре ножки, расположенные по углам. Есть и другие варианты. Например, одна массивная опора в центре. Или крепление типа «козел», где четыре опоры идут от углов столешницы к центру.

Тут все просто − чем меньше конструктивных элементов расположено по краям стола, тем больше людей вы можете за него посадить.

Не забывайте и про фартук − раму, на которой держится столешница. Она не должна мешать вашим ногам.

Правило №5: выбираем материал

Тут все очень просто. Если вы хотите стильный и функциональный стол, который впишется в любой интерьер, будет привлекать внимание гостей и прослужит долгие годы, то берите стеклянный. Единственный минус столешницы из стекла − это потребность в частой уборке. Но очистить ее совсем несложно.

По материалам — https://vetromebel.com/catalog/glass-tables/