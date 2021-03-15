Как гарантированно сдать на пФинские ученые научились делать еду из воздуха рава

Шницель «из воздуха» создали ученые финского технологического стартапа Solar Foods. Как сообщает Reuters со ссылкой на телеканал NTD, главным ингредиентом мяса стала желтая мука, содержащая 65% белка Solein, который разработали специалисты.
Мука была произведена в специальном биореакторе, в котором происходит измельчение жидких микроорганизмов: в ферментер добавляют смесь из водорода и углекислого газа, после чего выделяются питательные вещества, которые просушивают и превращают в муку.
Ученые уверены, что в будущем продуктами, созданными по этой технологии, можно будет обеспечить всех жителей планеты. При этом они отмечают, что производство будет полностью экологичным — так, при создании Solein используется «зеленый аммиак». Он как источник энергии в 9 раз мощнее литейно-ионных батарей, при этом во время его выпуска с использованием возобновляемых источников энергии выбросов углерода не будет вовсе, отмечают специалисты.
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