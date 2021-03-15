«Россия — это враждебное государство»: Великобритания пересматривает свою внешнюю политику Первые субъекты игорного бизнеса: особенности получения лицензии » Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами С 16 марта Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Отмечается, что в аэропорт имени Бен Гуриона смогут прилетать не более 3 тыс. человек в день. МИД страны добавляет, что прибывающие в Израиль пассажиры должны будут сдавать тесты на коронавирус прямо в аэропорту, а также им надлежит соблюдать социальную дистанцию. При этом Минздрав Израиля сохранит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения. Ранее сообщалось, что Латвия возобновляет международное сообщение с 17 марта.