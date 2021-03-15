Инвесторы срочно сбрасывают долги развивающихся стран

Встряска на мировых долговых рынках, обвалившая стоимость облигаций на 1,5 триллиона долларов за месяц, заставила буксовать глобальную «машину» операций кэрри-трейд.Крупные фонды избавляются долговых обязательств развивающихся стран на фоне роста доходностей казначейских облигаций США, ускорения инфляции в мире и ожиданий, что центробанки EM будут вынуждены перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.

На неделе, завершившейся 10 марта, инвесторы забрали из фондов, инвестирующих в долги EM, 3,5 млрд долларов, оценивают аналитики Refinitiv Lipper.

Отток был зафиксирован четвертую неделю подряд и стал рекордным с апреля 2020 года — месяца, когда рынки еще были охвачены пандемической паникой. Накопленным итогом с 10 феврале инвесторы вывели из облигаций EM почти 7 млрд долларов.

Выведенные из бондов деньги текут на рынки акций, но бОльшая их часть остается в «кэше» ждать лучших времен: фонды денежного рынка по итогам недели поучили 28,7 млрд долларов — максимальный приток как минимум с начала года.

Инвесторы избавляются от бумаг развивающихся стран по мере того, как доходности американского госдолга бьют годовые рекорды. Ставки 10-летних казначейских бумаг на прошлой неделе пробили отметку 1,6% годовых, хотя в начале года торговались около 1%, а в конце прошлого лета — по 0,6%.

Активы развивающихся стран традиционно имеют сильную обратную зависимость от доходностей США и динамики доллара отчасти потому, что потоки инвестиций определяются ростом и снижением привлекательности бумаг США по отношению к EM, отмечает Мона Махаджан, инвестстратег Allianz Global Investors.

Из российского госдолга на первой неделе марта нерезиденты вывели 5,6 млрд рублей, продолжая распродажу, стартовавшую еще в феврале.

По данным ЦБ, февральский отток капитала составил 74 млрд рублей и стал рекордным 10 месяцев. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа опустилась до 5-летнего минимума — 22%.

Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, потерял 0,6% декабре, 1,43% в январе, а по итогам февраля спикировал на 2,34%. Но даже после худшего за полгода падения котировки не нащупали «дна» и марте обновили 10-месячный минимум.

Рост доходности ОФЗ может продолжиться, пока не успокоится рынок госдолга США, говорит стратег по развивающимся рынкам в SEB ABе Пер Хаммарлунд.

«Похоже, Федеральную резервную систему «устраивает постепенный рост ставок по мере восстановления экономики. Поэтому в ближайшие два месяца повышательное давление на (ставки) ОФЗ сохранится», добавляет он.

Ситуацию усугубляют ожидания, что ЦБ РФ вместе с центробанками других развивающихся стран вернется к повышению ключевой ставки, чтобы обуздать инфляцию бьющую по обедневшим потребителям. «Для центральных банков развивающихся стран ситуация меняется. В 2020 году они приступили к экстренному смягчению, рекордно снизив ставки и занявшись покупкой активов. В этом году большинство регуляторов стали более агрессивными», — говорит экономист Bloomberg Economics Зияд Дауд.

Он ожидает, что Турция может поднять ставки 18 марта, чуть позднее этому примеру последуют ЮАР и Чехия. ЦБ РФ, как следует из консенсус-прогноза Bloomberg, может начать ужесточение политики на апрельском заседании.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/investory-pobezhali-iz-dolgov-razvivayushchikhsya-stran-1030203821