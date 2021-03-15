Объявлены номинанты на «Оскар» Американская нефть пошла в Индию » Индийский врач рассказал, как сохранить молодость и красоту после 40 лет простым способом После 40 лет у представительниц прекрасного пола начинается волнительный период — они по-прежнему прекрасны, до менопаузы еще далеко, но определенные измененные уже заметны. По статистике многие женщины в этом возрасте теряют мышечную массу, сталкиваются с замедлением обмена веществ, чаще испытывают усталость и борются с депрессией, отмечают врачи, пишет Change. Справиться с проблемами и сохранить молодость и красоту помогут простые правила, считает индийский диетолог-консультант Больницы материнства в Харади Алка Бхарти. По его словам, девушкам необходимо регулярно выполнять физические упражнения, хорошо спать, стараться не нервничать, а также более тщательно следить за рационом питания. Доктор уверен, что нужно увеличить употребления продуктов, богатых клетчаткой, употреблять минимальное количество соли и сахара, включить в рацион продукты, содержащие лютеин (его много в моркови, морепродуктах, листовых овощах). Еще важно добавить в меню продукты, богатые жирными полиненасыщенными кислотами омега-3, употреблять нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые. В рационе также должны быть жирная рыба, яйца, грибы и апельсиновый сок.