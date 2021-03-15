Индийский врач рассказал, как сохранить молодость и красоту после 40 лет простым способом

Справиться с проблемами и сохранить молодость и красоту помогут простые правила, считает индийский диетолог-консультант Больницы материнства в Харади Алка Бхарти.
По его словам, девушкам необходимо регулярно выполнять физические упражнения, хорошо спать, стараться не нервничать, а также более тщательно следить за рационом питания. Доктор уверен, что нужно увеличить употребления продуктов, богатых клетчаткой, употреблять минимальное количество соли и сахара, включить в рацион продукты, содержащие лютеин (его много в моркови, морепродуктах, листовых овощах). Еще важно добавить в меню продукты, богатые жирными полиненасыщенными кислотами омега-3, употреблять нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые. В рационе также должны быть жирная рыба, яйца, грибы и апельсиновый сок.
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