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Индийский врач рассказал, как сохранить молодость и красоту после 40 лет простым способом

После 40 лет у представительниц прекрасного пола начинается волнительный период — они по-прежнему прекрасны, до менопаузы еще далеко, но определенные измененные уже заметны. По статистике многие женщины в этом возрасте теряют мышечную массу, сталкиваются с замедлением обмена веществ, чаще испытывают усталость и борются с депрессией, отмечают врачи, пишет Change.

Справиться с проблемами и сохранить молодость и красоту помогут простые правила, считает индийский диетолог-консультант Больницы материнства в Харади Алка Бхарти.

По его словам, девушкам необходимо регулярно выполнять физические упражнения, хорошо спать, стараться не нервничать, а также более тщательно следить за рационом питания. Доктор уверен, что нужно увеличить употребления продуктов, богатых клетчаткой, употреблять минимальное количество соли и сахара, включить в рацион продукты, содержащие лютеин (его много в моркови, морепродуктах, листовых овощах). Еще важно добавить в меню продукты, богатые жирными полиненасыщенными кислотами омега-3, употреблять нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые. В рационе также должны быть жирная рыба, яйца, грибы и апельсиновый сок.

15 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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