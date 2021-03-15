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Хайди Клум поделилась с поклонниками очень пикантным снимком

Хайди Клум поделилась с пользователями сети пикантным снимком

Известная немецкая супермодель Хайди Клум порадовала поклонников довольно откровенным контентом.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в пикнтний позе низко наклонившись.

На снимке Хайди в кожаном боди, которое больше напоминало одежду в стиле БДСМ или потрупею повернулась в камеру, демонстрируя свои упругие ягодицы.

«Приятных выходных» — лаконично пидписла снимок звезда.

Как известно возможность комментировать снимки звезда отключила, поєтому что думают ее поклонники по поводу этого фото неизвестно.

15 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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