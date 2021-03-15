Филиал автошколы «Навигатор» у метро Теплый стан: весна – время получать права

С апреля этого года жизнь автошкол подвергнется серьезным изменениям. Виновата в этом реформа экзамена на получение водительского удостоверения. Филиал автошколы «Навигатор» у метро Теплый стан – не исключение. Инструкторы уже в курсе всех изменений и готовы применять новые схемы подготовки. Экзамен станет сложнее. Площадка и город больше не рассматриваются как два отдельных этапа. Однако до 21 апреля в ГИБДД действуют старые правила.

(Подробнее на сайте автошколы: https://avtoshkola-navigator.ru/avtoshkola-teplyy-stan/)

Теория в режиме «онлайн»: когда никуда не нужно ехать

Коронавирусная инфекция форсировала применение в образовании цифровых технологий. Теперь для изучения теории нет необходимости посещать традиционные классы. Если в распоряжении есть гаджет и доступ в Интернет, то можно начинать учиться. Неважно, где вы находитесь и какое время суток, интерактивная платформа готова предоставить обучающие материалы в любое время. К ним относятся видеоролики, схемы и конспекты по теме. Усвоение знаний проверяется тестами. Ознакомиться со статистикой можно в личном кабинете. Вы самостоятельно контролируете учебный процесс, устраняете пробелы и при желании повторяете сложный материал. Платформа работает таким образом, что необходимости в учителе не возникает.

Дистанционное обучение – для настоящих взрослых

Все споры, связанные с дистанционным обучением, возникают вокруг детей. Для взрослых очевидно, что онлайн-курс имеет только плюсы. При правильной мотивации результаты появляются очень быстро. При этом взрослый человек сам планирует свои занятия, экономя время на дорогу, не отвлекаясь на вопросы сокурсников, не рискуя заразиться вирусом. Весь обучающий материал строго структурирован. Каждая тема раскрывается очень подробно, используются визуальные средства, которые облегчают запоминание. Если возник вопрос, то всегда можно обратиться в чат, где опытный учитель автошколы даст оперативный ответ. Там же можно получить рекомендации об организации обучения.

Практическая часть: 30 минут на все

По новым правилам длительность практического экзамена составляет полчаса. Этап площадки больше не фигурирует как отдельная часть экзамена, хотя все упражнения сохраняются. С них начинается испытание, которое плавно перетекает на городские улицы со скоростью движения более 60 км/час. Все маневры с начала и до конца записываются на видео. Никакие маршруты заранее неизвестны. Можно посмотреть перечень возможных улиц в Интернете, но это не облегчит положение, так как их около 50-ти.

До середины апреля экзамен в ГИБДД проходит в старом формате, когда упражнения выполняются на площадке, а маршрут можно заранее накатать с инструктором. Считается, что все необходимые навыки ученик получает за 56 часов занятий. Новый план обучения вряд ли уложится в это время.

Автошкола «Навигатор». Давайте знакомиться

Автошкола «Навигатор» — это официальная организация, которая осуществляет свою деятельность на основании лицензии Департамента образования. Она не раз получала приз как лучшая автошкола московского региона. Школа знаменита тем, что большинство ее учеников сдают экзамен на права с первого раза. Здесь работают лучшие инструкторы Москвы, которые помогут не только приобрести необходимые для безопасного вождения навыки, но и окажут психологическую поддержку в госавтоинспекции.

Контакты филиала автошколы «Навигатор» у метро Теплый стан

Адрес: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 1