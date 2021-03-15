Дубінського виключили з партії «Слуга народу»

Народного депутата Олександра Дубінського виключено із членів політичної партії «Слуга народу»

Про це йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, передає прес-служба «Слуги народу».

Народного депутата Олександра Дубінського виключено із членів політичної партії «Слуга народу» за порушення статуту та непокору керівним органам партії.

В документі зазначається, що 13 березня 2021 року розпорядженням голови партії на 14 березня 2021 року було скликано збори (конференцію) Київської обласної організації «Слуги народу» для вирішення питань щодо переобрання керівних органів цієї організації. На цих зборах новим керівником Київської обласної організації партії «Слуга народу» було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

Водночас 14 березня Дубінський опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за ініціативою нардепа в цей же день було проведено якийсь захід, де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів Політичної ради Київської обласної організації.

Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії «Слуга народу» неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту. Такими своїми діями «Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію «Слуга народу», що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту».

Партія також доводить до відома Дубінського, що він може оскаржити зазначене рішення на наступному з’їзді.