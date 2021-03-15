Большинство украинцев поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО

Большинство жителей Украины одобряет идею вступления страны в Евросоюз и НАТО, сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report.

Вступление Украины в ЕС поддержали 69% участников опроса, неодобрение высказали 25%, еще 6% не определились со своей точкой зрения. При этом, по данным социологов, вступление в ЕС поддерживают 75% украинских мужчин и 66% женщин. Также отмечается, что поддержка падала в зависимости от возраста — с 80% среди молодых людей до 53% среди людей старше 60 лет.

Вступление Украины в НАТО поддержали 57% респондентов, не одобрили — 36%, не определились с мнением 7%. По этому вопросу одобрение также снижается в соответствии с возрастом — от 72% в возрастной категории 18–29 лет до 43% в категории старше 60 лет.