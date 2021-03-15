Модная и комфортная женская обувь Объявлены номинанты на «Оскар» » Американский оружейный экспорт вырос, российский обвалился Доля США в мировом экспорте оружия за последние пять лет выросла с 32% до 37%, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Доля рынка, приходящаяся на долю России, за это же время снизилась с 20% до 16%, хотя Москва остается вторым крупнейшим в мире оружейным экспортером. Нарастили поставки Франция, Германия, Израиль и Южная Корея, сократили — Китай и Великобритания. Общий объем торговли оружием практически не изменился, что случилось впервые с 2001-2005 годов. В 2016-2015 годах он постоянно увеличивался. Старший аналитик SIPRI Питер Веземан говорит, что на закупках оружия, несомненно, сказывается пандемия коронавируса, и неизвестно, возобновится ли рост, когда она закончится. Увеличение доли США объясняется ростом закупок на Ближнем Востоке, где традиционно предпочитают американское оружие, а снижение российской — резким (на 53%) снижением экспорта в Индию. Основными покупателями российского оружия сейчас являются страны Африки к югу от Сахары, а также Китай. «Хотя Россия недавно заключила новые крупные контракты с несколькими странами, и ее доля в ближайшие годы, вероятно, снова увеличится, она сталкивается с сильной конкуренцией со стороны США в большинстве регионов», — говорит эксперт SIPRI Александра Куимова. Продавцы США поставляют оружие в 96 стран. Почти половина их экспорта (47%) приходится на Ближний Восток, около четверти (24%) на одну Саудовскую Аравию. Третий и четвертый мировые экспортеры, Франция и Германия, за пять лет увеличили поставки на 44% и 21%, доведя их, соответственно, до 8,2% и 5,5%. Основные покупатели французского оружия — Индия, Египет и Катар, немецкого — Южная Корея, Алжир и Египет. Пятый по объему продавец оружия, Китай, сократил экспорт на 7,8%. Его доля в мировой оружейной торговле составляет 5,2% Самые большие поставки идут в Пакистан, Бангладеш и Алжир. На шестом месте — Соединенное Королевство (3,3%). Его экспорт за пять лет сократился на 27%. Израиль увеличил экспорт на 59%, а Южная Корея — на целых 210%, однако их доля мирового рынка составляет скромные 3% и 2,7%. Китай и Южная Корея являются одновременно экспортерами и импортерами оружия. Покупатели Единственный регион мира, нарастивший за последние пять лет закупки оружия — Ближний Восток (на 25%). Крупнейший в мире импортер оружия Саудовская Аравия увеличила импорт оружия на 61%, Катар почти вчетверо (на 361%), Египет на 136%, Алжир — на 64%. Сократили закупки Марокко (на 60%), Турция (на 59%; в основном из-за отказа США поставить Анкаре самолеты F-35 после приобретения ею российских зенитных комплексов С-300) и ОАЭ (на 37%). В Азии импорт оружия снизился на 8,2%, в Африке на 13%, в Латинской Америке — на 43%. Закупки оружия Японией выросли на 124%, в Индии, наоборот, упали на 33%. Львиную долю оружия сторонам прошлогодней войны в Карабахе продали две страны. 94% вооружений, закупленных Арменией, поступили из России, 69% импорта в Азербайджан пришлись на Израиль. bbc.com