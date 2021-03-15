Афганистан-2, или сколько российских военных погибло в Сирии

Уже шестой год российские военные вместе с частными военными наемниками находятся на территории Сирии и поддерживают режим Башара Асада в его операциях против повстанцев. Только в течении последних двух недель, по информации из различных источников, на территории Сирии погибло от четырех, до семи российских военных, но военные наемники из России несут гораздо большие потери. Предположительно война в Сирии для России уже приобретает масштаб если не Афганистана, то операций в Африке в советские времена.

Масштабы секретности

Значительная часть потерь российских военных списывается в том числе на небоевые, или скрывается тем или иным образом, когда это касается к примеру работы российского спецназа, либо диверсионных групп. Тогда проще скрыть все потери, ведь имеется возможность просто вывезти тела убитых на родину и заставить молчать родственников подпиской о неразглашении.

Перед началом открытой интервенции в России была развернута кампания по информационному обеспечению операции — от заявлений о родстве судеб России и Сирии, к заявлениям о поддержке операции ведущими государствами мира. После этого началась масштабная переброска войск и техники в направлении ближневосточной страны.

Общие официальные потери российских военных на территории Сирии 116 погибших (согласно Министерства обороны РФ данным на март 2019). Однако в действительности потери российских военных могут быть занижены минимум в 10 раз. 28 октября 2015 года по информации Председателя СНБО Украины Александра Турчинова Россия начала использовать в Сирии собственные сухопутные войска. 23 ноября сирийские источники сообщили, что сухопутные российские части впервые приняли участие в военных действиях против противников режима Башара Асада. Согласно публикации, пехота при поддержке танков Т-90, артиллерии и штурмовой авиации заняла стратегическую высоту, расположенную между Латакией и Идлиб.

Только вовремя штурма Идлиба по оценкам аналитиков могли погибнуть до 200 российских военных — как штатных, так и из ЧВК «Вагнер». Более того в Идлибе погиб командир одного из российских атальонов спецназа, который штурмовал совместно с войсками Асада город. Да и сам батальон потерял до 50% техники. Позднее были зафиксированы значительные потери российско-асадовских войск при штурме Алеппо.

В свою очередь, радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в штабе армии уточняет, что позже вместе с генералом Асаповым под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника. А также общие потери во время операции «мост через Евфрат» составили в пределах от 200 до 450 военнослужащих. Здесь в 2017 году происходили прямые столкновения с поддерживаемыми в то время американцами курдскими силами сопротивления.

Гибель вагнеровцев при попытке штурма нефтебазы.

Батальонная тактическая группа (усиленный батальон) из состава сил, выступающих на стороне сирийского правительства, которая имела целью, согласно высказываемым предположениям, захват газоперерабатывающего завода, расположенного на территории, находившейся после разгрома «Исламского государства» под контролем СДС, подверглась массированным авиационным и артиллерийским ударам вооружённых сил США, что привело к многочисленным потерям, в том числе среди входивших в состав данного формирования российских контрактников из так называемой группы Вагнера.

По предположению военных аналитиков во время данного инцидента могло погибнуть от 200 до 600 российских военных наемников. 15 февраля «Коммерсантъ», ссылаясь на координатора проекта «Доброволец.орг» Михаила Полынкова, сообщил, что в операции участвовало несколько штурмовых отрядов (усиленных взводов) ЧВК «Вагнер». Непосредственно в бой вступил отряд «Карпаты», ранее известный как «Весна», состоявший из жителей Донбасса и российских граждан, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Второй и пятый штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» к началу удара американской авиации стояли в походной колонне. Кроме того, на поле боя присутствовали бронегруппа танков Т-72 и дивизион гаубиц М-30.

Операция «Весенний щит»

Вооружённое противостояние между турецкой армией и сирийскими правительственными силами в конце февраля — начале марта 2020 года на территории сирийской провинции Идлиб. ПО неподтвержденным данным как минимум 4 раза по удар сирийской армии попадали российские военные советники и наемники ВЧК «Вагнер». По данным Турции потери около 2-3 тыс. сирийских военнослужащих (и возможно до 100 российских), 23 танка, 23 арт. системы и РСЗО, 2 Су-24 ВВС Сирии, 5 вертолётов, 2 ЗРК «Панцирь С1

Итоги.

К сожалению в связи с тотальной цензурой и строгим контролем информации со стороны властей РФ сложно подсчитать, сколько всего граждан России погибло на территории Сирии с 2015 по 2021 год. Но если использовать хотя бы приблизительные оценки, это число может быть от 1200 до 2500 военнослужащих и участников ЧВК.

Виктор Шевчук.