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Юрий Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах

Певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего участника группы «Ласковый май», клавишника Михаила Сухомлинова.

По словам артиста, это произошло на его глазах. «Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», — поделился он.

После этого Шатунов вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова. «Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», — рассказал певец.

Михаил Сухомлинов был убит 29 сентября 1993 года у подъезда дома Юрия Шатунова в Москве, на Кантемировской улице. Его похоронили в Москве на Домодедовском кладбище. Убийцы музыканта не найдены.

14 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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