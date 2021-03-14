Во Франции заговорили о возможном выходе из ЕС

Пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Не исключено, что Франция в скором времени может покинуть Евросоюз, считает журналист Le Figaro Лоран Эрбле, его цитирует Le Figaro.

Он привел аргументы в поддержку своей позиции. По его словам, ЕС призывает входящие в него страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медикам, чтобы повысить их конкурентоспособность. Руководство ЕС препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам — участницам союза. Так, если США выделили почти пять триллионов долларов для помощи национальной экономике, то в Европе финансирование составило около 300 миллиардов евро, добавил Эрбле.

Он отметил, что стратегия покинувшей ЕС Британии по борьбе с коронавирусом, кажется, оказалась значительно эффективнее стратегии ЕС. Возможно, это может быть выгоднее пребывания в союзе. Brexit создал прецедент. Не исключено, что в скором времени Европе грозит Frexit, резюмировал Эрбле.