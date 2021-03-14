Во Франции задержали готовивших теракты подростков

Во Франции задержали двух подростков, которые были связаны с исламистами и планировали совершить теракты на территории страны.

По сведениям источника газеты Le Parisien во французских правоохранительных органах, задержанным 17 и 18 лет. Один из них был участником Telegram-канала, где высказывались радикальные идеи, другой контактировал с джихадистами в соцсетях.

Задержание провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции. Оба подростка уже предстали перед судьей. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью терроризма.