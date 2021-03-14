В Нидерландах создали защитную маску, из которой растут цветы (фото)

дивительную идею предложила и уже даже реализовала дизайнер из Нидерландов Марианна до Гроот. Она создала биоразлагаемую защитную маску, из которой потом могут вырасти цветы, пишет FastCompany.

Эта маска является контейнером для проращивания семян цветов. Материал сделан из смеси риса, воды и натурального крахмала. Между слоями ткани дизайнер положила семена. Как только маска придет в негодность, рассказывает дизайнер, ее нужно просто смочить водой и вкопать в землю. Из нее вырастут цветы. Сделать это можно на балконе, в саду или в кашпо в комнате.

В то же время медики пока не уверены, что маска будет защищать от коронавируса. Они предупреждают, что рисовая бумага еще не была протестирована как средство индивидуальной защиты.