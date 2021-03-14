В Китае открыли отель с белыми медведями за стеклом

На северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян открылся отель Polar Bear. Он сразу привлек внимание гостей своей главной особенностью — живыми белыми медведями. Постояльцы могут круглосуточно наблюдать из своих номеров за животными, которые находятся в стеклянном вольере.

Как пишет Reuters, гостиница, которая содержит 21 номер, расположена на территории парка развлечений Harbin Polarland. Стоимость проживания за сутки варьируется от 290 до 355 долларов.

Как заявляет пресс-секретарь Harbin Polarland Ян Лю, внутренняя площадка, куда выходят окна отеля, — это всего лишь часть общего вольера, и что медведей выпускают на улицу, когда позволяет температура и качество воздуха.

Отель открыл свои двери только 12 марта, а номера уже все забронированы. А вот зоозащитники призывают гостей держаться подальше от этой гостиницы и любого другого заведения, которое получает прибыль от страданий животных.

«Белым медведям место в Арктике, а не в зоопарках или стеклянных ящиках, и уж тем более не в отелях, — сказал Джейсон Бейкер, старший вице-президент группы по защите прав животных PETA. — Белые медведи активны на природе до 18 часов в день, бродя по домашним территориям, которые могут охватывать тысячи миль, где они наслаждаются настоящей жизнью».