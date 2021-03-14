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В аэропортах США зафиксировали рекордный пассажиропоток

В аэропортах США зафиксировали рекордный за время пандемии пассажиропоток. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Управления транспортной безопасности страны.

Так, сообщается, что в минувшую пятницу, 12 марта, досмотр в американских аэропортах прошли 1,357 миллиона человек, что является рекордным показателем с 15 марта 2020 года. Отмечается, что при этом показатель все равно остается на 38 процентов ниже уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса.

Агентство подчеркивает, что в прошлом году в связи с распространением вируса в мире спрос на авиаперелеты в Штатах сократился на 60 процентов, но в последние недели на фоне массовой вакцинации начал расти.

14 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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