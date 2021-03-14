Робиньо унижал жертву. Продолжение судебных разборок с экс-звездой

Итальянское правосудие оставило жалобу Робиньо без удовлетворения. Вскрыты новые подробности, очерняющие экс-звезду. Бразилец жестко унижал жертву.

Итальянская фемида отказала Робиньо в обжаловании приговора

Продолжается судебный сериал с участием бывшей футбольной звезды. Бразильский форвард Робиньо получил жесткий отказ в удовлетворении своей жалобы на приговор. Таким образом бразильцу следует готовиться к отбытию серьезного девятилетнего срока.

Как же вышло так, что звезда и наследник самого бразильского «Зубастика» в сборной очутился на скамье подсудимых, да по одной из самых «грязных» статей?

«Милан» развратил Робиньо

Преступление в отношении девушки из одной восточно-европейской страны было совершено в 2013 году. Место действия — Милан, где в одноименном футбольном клубе трудился один из главных фигурантов дела — бразильский креативный вингер Робиньо.

Миланский клуб выступал достойно, боролся за титулы. В сезоне 2020/2021 миланцы подхватили победные традиции своих предшественников и всерьез претендуют на титул победителя Серии А. Этот исход высоко оценивают аналитики букмекерской компании 1хБет. Выгодные котировки у букмекера получаются из-за мизерного уровня маржи, взимаемой с бетторов. Это выяснили эксперты популярного web-портала о беттинге, во время работы над обзором бк.

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Что ждет Робиньо?

После совершения преступления прошло почти десять лет. Итальянская Фемида действует очень неторопливо, предоставляя реальный шанс изобличенным преступникам долгое время оставаться на свободе.

Всего суд признал виновными по делу восемь человек. Судья приговорил насильников к разным судебным срокам, учитывая степень вины каждого. Получил свои девять лет и Робиньо. Затем начались судебные игры.

Адвокаты воспользовались лазейкой, позволяющей каждому из осужденных подавать апелляцию на решение суда. Вся «фишка» в том, что пока рассматривается жалоба одного из осужденных, остальные не отбывают срок.

Каждый из осужденных подает жалобу, а адвокаты максимально затягивают сроки ее рассмотрения. После очередного отказа, наступает очередь следующего осужденного. Робиньо, несмотря на вскрытые обстоятельства, доказывающие его вину и жесткое унижение женщины-жертвы, будет на свободе. Его подельник уже отправил новую жалобу.

Предоставил материал: Павел Чайковский

Главный редактор интернет-ресурса bet-stavka.ru.

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