Пять стран ЕС потребовали разобраться с распределением вакцин от COVID-19

Лидеры Австрии, Чехии, Болгарии, Словении и Латвии написали руководству Евросоюза письмо с призывом обсудить распределение вакцины от COVID-19 внутри блока после жалобы Австрии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что дозы вакцин не распределяются равномерно между государствами-членами, несмотря на договоренность.

Он раскритиковал отдельные сделки, заключаемые между руководящим советом ЕС по вакцинации и фармацевтическими компаниями. По словам Себастьяна Курца, Мальта к концу июня получит в три раза больше доз вакцины по отношению к своему населению, чем Болгария.

Курц сообщил, что он и его четверо коллег призвали к обсуждению вопроса о «европейском решении». Письмо было адресовано президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

Официальный представитель ЕС сообщил, что Мишель получил письмо, саммит лидеров уже запланирован на 25 и 26 марта.