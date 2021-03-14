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В Китае открыли отель с белыми медведями за стеклом Преимущества игры в онлайн казино Космослот » Определена точная дата космического конца света — НАСА Определена точная дата конца света. Когда наступит апокалипсис, выяснили американские ученые NASA вместе с японскими коллегами из Университета Тохо, материал опубликован в журнале Nature Geoscience. Ученые вычислили, что солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли через миллиард лет, и все живое вымрет в 1 000 002 021 году. Ученые не исключают, что апокалипсис может наступить и раньше, учитывая пагубное влияние человеческой деятельности на планету. По словам специалистов, причиной конца света станет полное испарение кислорода в атмосфере.