Лапы собак или обувь их хозяев: ученые узнали, что грязнее

Что грязнее — лапы собак или обувь их хозяев? Ответить на этот вопрос попытались ученые, которых цитирует Ferra.

Эксперты провели исследование — они взяли образцы с лап 25 собак и с подошв их хозяев, сравнили, а также проверили на наличие фекальных и прочих бактерий.

Оказалось, что обувь человека намного грязнее лап собак. При этом в образцах с собачьих лап не было обнаружено следов диарейных бактерий.

По мнению ученых, данные выводы могут позволить пересмотреть отношение к животным и гигиене, а также подход к запрету на посещение собаками ряда публичных мест.