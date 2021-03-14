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Колин Фаррелл спасет «Тринадцать жизней»

Колин Фаррелл спасет "Тринадцать жизней"

Колин Фаррелл, Вигго Мортенсен и Джоэл Эдгертон исполнят главные роли в новом фильме Рона Ховарда под названием «Тринадцать жизней».

Режиссер «Игр разума» экранизирует произошедшую в Таиланде в 2018 году реальную историю спасения двенадцати школьников и учителя, которые отправились на экскурсию в пещеры и оказались в смертельной ловушке, когда одну из пещер затопило водой.

Фаррелл сыграет профессионального дайвера, Мортенсен — специалиста по спасательным операциям в ущельях и пещерах, а Эдгертон — кейв-дайвера. Съемки должны стартовать уже в этом месяце.

14 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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