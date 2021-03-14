Гробница, которой 4000 лет, найдена в Испании

Гробница правительницы Эль-Аргара, которой 4000 лет, найдена в Испании

Археологи из Испании представили миру отчет о многолетних раскопках, которые они проводили в Мурсии на месте обнаружения там семь лет назад богатой усыпальницы. В ней была захоронена знатная женщина, причем, обилие дорогих украшений указывает на то, что при жизни она была очень влиятельной особой в царстве Эль-Аргар.

Богатая гробница была обнаружена в 2014 году, и все это время историки тщательно проводили раскопки. Усыпальница располагалась под полом богато украшенного зала, который некогда являлся одним из покоев дворца. Внутри погребения обнаружили останки мужчины и женщины внутри керамического сосуда.

На голове у женщины была изящная серебряная диадема, а большинство предметов в погребении – роскошный набор женских украшений. Из чего был сделан вывод, что это захоронение очень знатной дамы.

Ученые соотнесли эту гробницу с подобными находками, сделанными еще в позапрошлом веке, которые также содержали серебряные украшения, уникальные диадемы и принадлежали к периоду расцвета царства Эль-Аргара. Сравнив новую находку с предыдущими диадемами, археологи пришли к выводу, что каждая из них была изготовлена по индивидуальному эскизу в одной из ювелирных мастерских, которую также недавно обнаружили в том же культурном слое недалеко от погребений.

На основании всего этого, ученые сделали вывод, что женщины играли очень значимую роль в царстве, и, возможно, имели допуск к управлению государством или его отдельными городами.