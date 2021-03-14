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Два человека умерли после вакцинации от коронавируса в Гонконге

В Гонконге два человека умерли в субботу, 13 марта, после вакцинации от коронавируса. Об этом говорит заявление департамента здравоохранения города.

Отмечается, что оба страдали хроническими заболеваниями и были госпитализированы после того, как привились от коронавируса в начале марта.

Одному из скончавшихся было 80 лет, мужчина страдал диабетом и гипертонией, а также перенес инсульт. Причиной смерти названа ишемическая болезнь кишечника. Второй пациент — 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он сделал прививку препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech 2 марта. 11 марта мужчина внезапно потерял сознание на одной из станций метро и был госпитализирован в больницу, где скончался спустя двое суток.

14 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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