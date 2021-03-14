Дикие кабаны заполонили Хайфу: жители огораживают дома заборами

Кабаны стали неотъемлемой частью хайфского бытия и пейзажа. И хотя жители пытаются предотвратить их проникновение к ним во дворы, мусорные баки и разбросанная повсюду еда манят к себе хрюшек, досаждающих хайфовчанам в последние годы и особенно в период карантина, когда людей на улицах города было значительно меньше. 13 марта сайт Ynet опубликовал репортаж о привольной жизни кабанов в северной столице Израиля.

Квартал Кармелия считается одним из самых красивых и престижных в городе. Именно там живет Эран Шульман, во двор дома которого повадились ходить лесные хряки. Незваные гости напугали маленьких дочерей Эрана и разрушили ухоженный садик. «Нам пришлось выстроить вокруг дома забор стоимостью в 10 тысяч шекелей, — рассказал он. – Целая стая взрослых кабанов приходила к нам, наводила страха на девочек и рушила двор. А теперь у кабанов начался период родов, и вокруг шляются нервные мамаши-кабанихи. Я живу здесь 46 лет и ничего подобного не припомню».

Когда кабаны во дворе, ни я, ни мама не выходим наружу, — рассказывает дочь Эрана. – Ведь они могут убить человека. Надо на них охотиться и отлавливать».