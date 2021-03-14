Диетолог назвала оптимальную норму хлеба в день

Не спешите исключать хлеб из рациона. Если он изготовлен из цельнозерновой муки, то содержит множество питательных веществ, в том числе железо, кальций и витамины группы В, отмечает британский диетолог Джульетт Келлоу, пишет Daily Mail.

По словам эксперта, такая мука содержит питательный зародыш, энергетический эндосперм и слой отрубей, богатых клетчаткой.

Как правило, количество потребляемого хлеба зависит от предпочтений, привычек и прочих индивидуальных факторов. Однако оптимальная норма — один или два средних ломтика в день, подчеркнула диетолог.

Она отметила, что также важно, с чем есть хлеб — для желающих похудеть не стоит добавлять к нему сливочное масло, джем, мармелад и мед.