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Британия заподозрила первую леди Сирии в военных преступлениях (фото)

Полиция Великобритании ведет расследование против супруги сирийского президента Башара Асада Асмы. Первую леди заподозрили в подстрекательстве к терроризму, передает BBC News.

Заявление на Асму Асад еще летом 2020 года написала коллегия адвокатов Guernica 37. Подробности уголовного дела не приводятся.

У жены лидера Сирийской Арабской Республики есть британское гражданство, но из-за подозрений в причастности к военным преступлениям его могут отобрать.

До начала антиправительственного восстания в Сирии женой Асада, блестяще говорящей на английском языке и получившей высшее образование на территории Альбиона, восхищались в Британии, дав ей прозвище «роза пустыни». Спустя девять лет после начала конфликта в арабской стране англоязычные СМИ «переименовали» Асад в «адскую первую леди».

14 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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