За смерть убитого полицией Джорджа Флойда выплатят рекордные $27 млн

Всего родным застреленного полицией мужчины будет выплачено $27 млн из бюджета Миннеаполиса, где в прошлом году произошла трагедия. Горадминистрация и семья погибшего сообщили в ходе пресс-конференции, что это стало итогом досудебного соглашения по гражданскому иску о возмещении ущерба за гибель человека.

В то же время сделка никак не отразится на ходе расследования против полицейских, обвиняемых в убийстве темнокожего. Главный фигурант уголовного дела — силовик Дерек Шовин, суд над ним должен начаться в марте.

Гибель Флойда привела к массовым протестам против расизма по всем США. Движение Black Lives Matter! («Жизни афроамериканцев важны!») поддержали и в других странах. Часть акций переросла в беспорядки.