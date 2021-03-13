Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

За смерть убитого полицией Джорджа Флойда выплатят рекордные $27 млн

Семья афроамериканца Джоржа Флойда получит крупнейшие компенсации за его убийство.

Всего родным застреленного полицией мужчины будет выплачено $27 млн из бюджета Миннеаполиса, где в прошлом году произошла трагедия. Горадминистрация и семья погибшего сообщили в ходе пресс-конференции, что это стало итогом досудебного соглашения по гражданскому иску о возмещении ущерба за гибель человека.

В то же время сделка никак не отразится на ходе расследования против полицейских, обвиняемых в убийстве темнокожего. Главный фигурант уголовного дела — силовик Дерек Шовин, суд над ним должен начаться в марте.

Гибель Флойда привела к массовым протестам против расизма по всем США. Движение Black Lives Matter! («Жизни афроамериканцев важны!») поддержали и в других странах. Часть акций переросла в беспорядки.

13 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  