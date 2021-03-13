«Я не уйду»: губернатор Нью-Йорка отказался уходить в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

«Я не уйду в отставку», — сказал Куомо во время телефонного брифинга, снова заверив, что он «не делал» то, в чем его обвиняют.

63-летний губернатор-демократ, который находится у власти в течение 10 лет, снова призвал дождаться результатов расследования.

Напомним, на прошлой неделе экс-советница губернатора Ана Лисс, работавшая с Куомо в 2013–2015 годах, заявила, что он спрашивал ее, был ли у нее молодой человек, называл ее «милой», прикасался к пояснице при позировании для фото и однажды поцеловал ее руку. В феврале бывшая советница Куомо по вопросам экономического развития Линдси Бойлан, заявила, что он предлагал ей сыграть в покер на раздевание. Кроме того, по ее словам, однажды, когда она собиралась выходить из офиса, Куомо встал перед ней и поцеловал в губы.