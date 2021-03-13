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Вслед за Twitter на РФ хотят замедлить или отключить работу Facebook

После принудительного замедления работы Twitter точно такие же меры российские власти могут применить и к Facebook, сообщает издание «Политсовет».

О том, что именно Facebook находится следующим в списке на замедление, заявил депутат госдумы Горелкин, известный своими инициативами по ограничению интернета . Заявление депутата приводит «Интерфакс».

Горелкин также заявил, что принудительное замедление работы Twitter на РФ якобы связано с некими аккаунтами наркомафии.

«Facebook хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора. Twitter не удаляет вообще ничего, и здесь речь не только о каких-то политических историях, но в первую очередь об аккаунтах, связанных с наркомафией, с суицидом, но переговоров с представителями этого ресурса никаких нет и непонятно, чем в этих вопросах руководствуется Twitter», — сказал он.

О замедлении работы Twitter в среду сообщил Роскомнадзор.

13 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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