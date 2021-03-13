Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в США

Документальная лента «Земля голубая, будто апельсин» режиссера Ирины Цилык завоевала кинопремию в США. Фильм стал лауреатом Cinema Eye Honors 2021.

Американская премия Cinema Eye Honors 2021 была основана для отмечания мастерства и инновационности в документальном кино. Поэтому победа украинского фильма «Земля голубая, будто апельсин» свидетельствует о том, что отечественные режиссеры стремительно развиваются и становятся на уровень с работами выдающихся документалистов.

«Есть причина праздновать не только приход весны! «Земля голубая, будто апельсин» получила престижную награду Cinema Eye Honors 2021… Поздравляем всю нашу невероятную команду!» – написали представители ленты в фейсбуке.

«Земля голубая, будто апельсин»: коротко о фильме

Фильм стал дебютной полнометражной лентой режиссера Ирины Цилык. Однако это отнюдь не помешало «Земли голубой, будто апельсин» завоевать престижные зарубежные награды. В частности, фильм стал лауреатом премии Sundance, а также получил награды на кинофестивалях Украины, Польши, США, Швейцарии.

В фильме «Земля голубая, будто апельсин» показали историю войны на Донбассе сквозь призму обычной украинской семьи. Анна с 4 детьми осталась жить в «красной зоне» и чуть ли не ежедневно наблюдает обстрелы в Красногоровке. Несмотря на страшные реалии женщина с детьми нашла особое занятие: они создают и монтируют ролики о войне. Семья не теряет жизнерадостности, играет на музыкальных инструментах и вместе проводит досуг.