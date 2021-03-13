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Стало известно о первых жертвах крушения самолета Ан-26 в Казахстане

Стало известно о первых жертвах крушения самолета Ан-26 в Алматы. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

По данным ведомства, погибли четыре человека. Перед этим сообщалось, что на борту находились шесть человек.

В МЧС добавили, что двое выживших направлены в ближайшую больницу Илийского района. Информацию о госпитализации агентству подтвердили в управлении здравоохранения города.

На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи. В сообщении также сказано, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание самолета.

О крушении самолета Ан-26 стало известно ранее 13 марта. Борт следовал по маршруту Нур-Султан — Алматы, он принадлежал Комитету национальной безопасности Казахстана. Авария произошла при заходе самолета на посадку в торце взлетно-посадочной полосы.

13 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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