СБУ допитає нардепів, які за правління Януковича дозволили флот РФ в Криму

Ті депутати Верховної Ради, які 2010 року голосували за ратифікацію «Харківських угод» будуть допитані Службою безпеки України в межах кримінального провадження за дорученням Ради національної безпеки і оборони

Про це ввечері у п’ятницю, 12 березня 2021 року, секретар РНБО Олексій Данілов заявив в етері одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.

«Служба безпеки України в спокійному режимі буде працювати. Кожен депутат буде допитаний у рамках кримінального провадження, і, якщо будуть виявлені порушення, то обов’язково будуть відповідні рішення», — наводить слова Данілова агенція Інтерфакс-Україна.

Секретар РНБО додав, що «депутатів будуть допитувати на предмет того, чи не отримували вони хабарів за голосування, чи не примушували їх і не погрожували їм».

«Якщо комусь немає через що хвилюватися, то вони можуть не хвилюватися, але, якщо у когось після того голосування з’явилися будинки в Конча-Заспі, з’явилися рахунки або інші речі, то їх просто допитають — звідки ви «хлопці» взяли на той час усе це. І все, все досить просто. Нічого складного тут немає», — наголосив Данілов.

«Не можна залишити без з’ясування, чому і як сталося голосування за ратифікацію «Харківських угод», наслідки яких відчуваються в Україні і зараз», — додав чиновник.