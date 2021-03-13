Режиссер «Джона Уика» снимет боевик в духе «Крепкого орешка»

Создатель хитовой экшен-франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски планирует съемки нового боевика под названием «Секретно» (Classified), сообщает Deadline.

Проект описывается как смесь «Крепкого орешка» и «Индианы Джонса», то есть нас ждет приключенческий боевик. Сюжет развернется вокруг неких опасных реликвий времен Второй мировой войны, хранящихся в секретном бункере.

Производством проекта занимается студия New Line Cinema. Сроки не уточняются. Стахелски в настоящее время занят работой над четвертой частью «Джона Уика» и планирует перезапустить франшизу «Горец».