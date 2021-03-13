Раскрыта тайна древнегреческого знаменитого компьютера

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли тайну древнегреческого астрономического компьютера, называемого Антикитерским механизмом, который представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для предсказания астрономических событий, например, затмений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Несмотря на то что ученые выяснили, каким образом Антикитерский механизм мог предсказывать астрономические события, оставалось неясным, каким образом функционировали зубчатые передачи в передней части устройства, охватывающие фрагменты A и D. Уцелела примерно лишь треть механизма, которая разрознена на 82 фрагмента разной степени сохранности.

Астрономический калькулятор представляет собой изготовленное из бронзы устройство, состоящее из сложной комбинации 30 сохранившихся бронзовых шестеренок. В передней части ученые нашли механизмы, отвечающие за циклы Венеры и Сатурна в 462 и 442 лет соответственно. Используя древнегреческий математический метод, описанный философом Парменидом, ученые смогли выяснить, как были организованы шестеренки, отвечающие за отображение циклов в приборе.

Антикитерский механизм был найден в 1901 году и считается первым аналоговым компьютером в истории. Машина, состоящая из нескольких десятков шестерней и циферблатов, использовалась для расчета движения небесных тел и позволяла узнать дату 42 астрономических событий.