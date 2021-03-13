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Полиция застрелила еще нескольких протестующих в Мьянме: общее число жертв превысило 70

Шесть протестующих были убиты минувшей ночью при разгоне протестов в Мьянме.

Как сообщает Reuters, силовики открыли огонь по людям, которые собрались у отдела полиции в городе Янгон, требуя освобождения задержанных.

Общее количество погибших в ходе военного переворота и протестов в стране превысило 70.

Напомним, 1 февраля армия Мьянмы объявила о захвате власти и объявила чрезвычайное положение. Военные обвинил президента и ряд высокопоставленных чиновников в различных преступлениях, а также фальсификации выборов в ноябре. Противники путчистов проводят протесты, которые жестоко подавляются силовиками.

 

13 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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