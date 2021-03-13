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Певица сняла видео в бикини в ответ на оскорбления фанатов по поводу «ожирения»

Лиззо

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала свое тело в бикини в ответ на оскорбления комментаторов в соцсетях по поводу ее «ожирения». Ролик появился в сторис Instagram-аккаунта знаменитости в пятницу, 12 марта.

На размещенных кадрах 33-летняя исполнительница танцует под музыку перед камерой в купальнике коричневого цвета и крупным планом демонстрирует свою фигуру. По информации издания, видео посвящено фанату, который ранее спросил Lizzo, как она справляется со своим ожирением.

Кроме того, на странице певицы появился ролик с ее комментарием. «Я просыпаюсь на своей жирной кровати. Ее размер может быть только кинг-сайз, ведь у меня ожирение. Затем я надеваю мои жирные домашние тапочки Louis Vuitton, встаю перед своим жирным зеркалом и мажусь дорогими жирными кремами, — съязвила она. — (…) После этого я иду в свою роскошную кухню, а по дороге я зарабатываю еще один жирный миллион долларов».

В описании к публикации Lizzo также отметила, что ей не помогает ни одна диета.

13 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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