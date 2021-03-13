Первое фото Маколея Калкина со съемок 10 сезона «Американской истории ужаса»

После длительной паузы Маколей Калкин триумфально возвращается на экраны благодаря главной роли в 10-м сезоне культового сериала «Американская история ужаса», и вот как изменился актер ради проекта.

Подробности сюжета нового сезона «Американской истории ужаса» не раскрываются, но режиссер Райан Мерфи поделился первым кадром со съемочной площадки, которое служит подсказкой.

На своей странице в Instagram Райан опубликовал снимок, на котором изображены Маколей Калкин и его коллега Лесли Гроссман. Актеры позируют посреди пляжа в зимних шубках.

Здесь происходит что-то нехорошее. – подписал кадр мужчина.

Когда именно выйдет 10-й сезон «Американской истории ужаса» пока не разглашается, но известно, что к съемкам также присоединятся Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.