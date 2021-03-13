Очки IVAS позволят американским военным видеть сквозь стены

Новые армейские очки для армии США – Integrated Visual Augmentation System (IVAS) помогут солдатам получать важную визуальную информацию, не покидая БТР и других боевых машин. В планах командования – закупка десятков тысяч таких очков.



Визуальная информация будет передаваться на IVAS с камер, установленных снаружи боевых машин Bradley и Stryker. Чтобы оценить обстановку и выбрать цель солдатам не потребуется выходить наружу. На очки, в частности, будут проецироваться изображения карт, обычное и ночное видео.

Солдатам и раньше была доступна такая информация, но теперь, благодаря IVAS, доступ к ней стал практически мгновенным, что очень важно в условиях боя.



Очки также могут использовать установленный на винтовке тепловизионный прицел ночного видения для получения видеоинформации, находящейся в поле зрения других солдат. Также боец сможет, наводя винтовочный прицел из укрытия, наблюдать через очки за противником, не подвергая себя опасности, и даже получить доступ к камерам, установленным на беспилотниках в районе боевых действий. Командование армии США хорошо понимает потенциал подобной технологии и планирует закупить до 40 000 очков IVAS на сумму 1,1 млрд. долларов.