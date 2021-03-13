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«Бессознательное работает»: эксперты оценили вероятность увидеть вещий сон Netflix готовит вторую часть своего самого популярного фильма «Эвакуация» » Объявлены номинанты антипремии Золотая малина Лидерами по числу номинаций стали ленты 365 дней и Удивительное путешествие доктора Дулиттла. Появился официальный список номинантов главной антипремии года Золотая малина, который презентовали 12 марта в специальном ролике. В перечень худших попали громкие премьеры и топовые звезды киноиндустрии. Наибольшее количество номинаций (по шесть) получили картины Удивительное путешествие доктора Дулиттла и 365 дней. Основные номинанты Золотой малины 2021 Худший фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла

365 дней.

Абсолютное доказательство

Мьюзик

Остров фантазий Худший режиссер Рон Ховард (Элегия Хиллбилли)

Сиа (Мьюзик)

Барбара Бяловас и Томас Андерс (365 дней)

Стивен Гейган (Дулиттл)

Чарльз Бэнд (Барби и Кендра) Худший актер Роберт Дауни-мл. (Дулиттл)

Адам Сэндлер (Хэллоуин Хьюби),

Дэвид Спейд (Не та девушка)

Майк Линделл (Абсолютное доказательство)

Микеле Морроне (365 дней) Худшая актриса Энн Хэтэуэй (Последнее, чего он хотел и Ведьмы)

Кэти Холмс (Кукла 2: Брамс и Секрет)

Кейт Хадсон (Мьюзик)

Лорен Лапкус (Не та девушка)

Анна-Мария Сиклуцка (365 дней)

Победителей премии объявят накануне вручения Оскара 24 апреля.