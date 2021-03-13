Объявлены номинанты антипремии Золотая малина

Лидерами по числу номинаций стали ленты 365 дней и Удивительное путешествие доктора Дулиттла.
Появился официальный список номинантов главной антипремии года Золотая малина, который презентовали 12 марта в специальном ролике.
В перечень худших попали громкие премьеры и топовые звезды киноиндустрии.
Наибольшее количество номинаций (по шесть) получили картины Удивительное путешествие доктора Дулиттла и 365 дней.
Основные номинанты Золотой малины 2021
Худший фильм
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
365 дней.
Абсолютное доказательство
Мьюзик
Остров фантазий
Худший режиссер
Рон Ховард (Элегия Хиллбилли)
Сиа (Мьюзик)
Барбара Бяловас и Томас Андерс (365 дней)
Стивен Гейган (Дулиттл)
Чарльз Бэнд (Барби и Кендра)
Худший актер
Роберт Дауни-мл. (Дулиттл)
Адам Сэндлер (Хэллоуин Хьюби),
Дэвид Спейд (Не та девушка)
Майк Линделл (Абсолютное доказательство)
Микеле Морроне (365 дней)
Худшая актриса
Энн Хэтэуэй (Последнее, чего он хотел и Ведьмы)
Кэти Холмс (Кукла 2: Брамс и Секрет)
Кейт Хадсон (Мьюзик)
Лорен Лапкус (Не та девушка)
Анна-Мария Сиклуцка (365 дней)
Победителей премии объявят накануне вручения Оскара 24 апреля.
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