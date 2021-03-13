Netflix готовит вторую часть своего самого популярного фильма «Эвакуация»

Хорошая новость для тех, кому понравился боевик Netflix 2020 года «Эвакуация» или «Тайлер Рейк: Операция по спасению» («Extraction»), где главную роль сыграл Крис Хемсворт.

Так, компания готовит к выходу вторую часть. Об этом заявил продюсер и режиссер Джо Руссо.

Мы очень взволнованы насчет «Эвакуации 2». – сказал Руссо.

Он также намекнул, что съемки будут проходить в родной для Гемсворта Австралии. По словам Джо, он уже получил заказ на сюжет для второй части «Эвакуации».

Сейчас руководство решает, станет ли новый фильм продолжением оригинального сюжета или будет приквелом. Напомним, что кинолента «Эвакуация» стала самым популярным проектом Netflix в 2020 году.